Roth CH Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Roth CH Acquisition hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Roth CH Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at