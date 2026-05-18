Roth CH Acquisition V stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Roth CH Acquisition V hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Roth CH Acquisition V 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at