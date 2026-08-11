Roto Pumps: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Roto Pumps hat am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 756,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 658,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at