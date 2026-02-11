Roto Pumps mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Roto Pumps hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 727,0 Millionen INR – ein Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roto Pumps 726,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at