Roto Pumps öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Roto Pumps präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 INR gegenüber 0,300 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,44 Prozent auf 647,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 845,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at