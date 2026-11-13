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13.11.2026 06:31:28
Roto Pumps: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Roto Pumps hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 1,09 INR. Im letzten Jahr hatte Roto Pumps einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Roto Pumps mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 647,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 54,63 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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