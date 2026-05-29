Roto Pumps veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Roto Pumps veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 830,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 813,1 Millionen INR.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,31 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,79 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,31 Prozent auf 2,97 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,85 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at