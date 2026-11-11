Rotor Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rotor Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 8,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rotor Acquisition A 0,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at