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11.11.2026 06:31:29
Rotor Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Rotor Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig wurden 8,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rotor Acquisition A 0,9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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