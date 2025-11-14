Rotor Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rotor Acquisition A ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rotor Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

