Chart Industries Aktie
WKN DE: A0KDX9 / ISIN: US16115Q3083
|
13.11.2025 15:23:34
Roubaix Capital Just Ditched More Than 42,000 Shares of Chart Industries. Here’s What It Means.
On November 12, 2025, Roubaix Capital, LLC disclosed in its quarterly filing that it sold out its entire position in Chart Industries, reducing exposure by an estimated $6.9 million.According to an SEC filing dated November 12, 2025, Roubaix Capital, LLC completely exited its holding in Chart Industries (NYSE:GTLS) during the third quarter. The fund sold its entire 42,136-share position, reducing its reported U.S. equity portfolio by an estimated $6.9 million, based on quarterly average prices. This marks a full liquidation of the holding.Roubaix Capital, LLC sold out its stake in Chart Industries; the position now represents n/a of reported 13F assets under management. The position previously accounted for 3.3% of fund AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
