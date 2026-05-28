Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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28.05.2026 06:00:27
Rouble’s strength piles pressure on Russian war economy
Rising energy exports have helped push currency to three-year high, making other exports less competitiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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