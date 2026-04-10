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10.04.2026 06:31:29
Rouchon Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rouchon Industries hat am 07.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig wurden 2,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rouchon Industries 0,5 Millionen USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rouchon Industries -0,030 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 124,29 Prozent auf 5,54 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,47 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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