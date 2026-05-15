ROUND ONE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ROUND ONE äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 63,30 JPY. Im Vorjahr hatte ROUND ONE 57,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 189,55 Milliarden JPY, während im Vorjahr 177,06 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at