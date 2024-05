ROUND ONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ROUND ONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

ROUND ONE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 22,70 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,76 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent auf 45,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 19,40 JPY sowie einem Umsatz von 45,14 Milliarden JPY in Aussicht gestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 57,99 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 34,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 159,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte ROUND ONE 142,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 51,39 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 156,89 Milliarden JPY gerechnet.

