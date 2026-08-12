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12.08.2026 06:31:29
ROUND ONE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ROUND ONE hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 12,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,38 Milliarden JPY – ein Plus von 18,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ROUND ONE 43,49 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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