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12.11.2026 06:31:28
ROUND ONE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ROUND ONE präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 25,56 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,76 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 48,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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