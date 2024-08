ROUND ONE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ROUND ONE präsentierte am 07.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 40,39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at