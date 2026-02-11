ROUND ONE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ROUND ONE lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 9,47 JPY gegenüber 9,37 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 43,68 Milliarden JPY gegenüber 40,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at