11.02.2026 06:31:28
ROUND ONE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ROUND ONE lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 9,47 JPY gegenüber 9,37 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 43,68 Milliarden JPY gegenüber 40,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
