ROUNDUP 2/5.000 US-Soldaten nach Polen: Trump beschwört enge Beziehung

(neu: Im dritten und vierten Absatz wurde die Reaktion von Nato-Generalsekretär Rutte ergänzt. Im siebten Absatz wurde die Reaktion von Polens Verteidigungsminister ergänzt.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - In Deutschland ein paar Tausend US-Soldaten weniger, in Polen nun überraschend ein paar Tausend mehr: Steckt hinter Präsident Donald Trumps jüngsten Ankündigungen zur Truppenstärke in Europa eine militärische Strategie? Oder geht es Trump eher darum, Loyalität zu belohnen und Kritik abzustrafen? Polens Regierung ist erleichtert, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht keine Trendwende. Die bekannten Fakten stellen sich einstweilen so dar:

* Trump will zusätzlich 5.000 US-Soldaten nach Polen schicken, wie er in sozialen Medien ankündigte. Konkretere Angaben - etwa wann und von wo die Soldaten nach Polen verlegt werden sollen - machte er nicht.

* Als Begründung zitierte der Republikaner nicht etwa eine militärische Strategie, oder gar die Stärkung der Ostflanke der Nato, sondern sein gutes Verhältnis zum polnischen rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki.

* Erst vor rund drei Wochen hatte Trumps Regierung angekündigt, etwa 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Der Ankündigung vorausgegangen war herbe Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz am US-Vorgehen im Iran.

* In Europa sind Zehntausende US-Truppen stationiert, vor allem auch in Deutschland. Ob sich die Gesamtzahl der Soldatinnen und Soldaten nun wie von Trump ursprünglich angestrebt reduziert, blieb zunächst unklar.

* Trumps Ankündigung kam vor einem heutigen Treffen der Nato-Staaten in Schweden, zu dem auch US-Außenminister Marco Rubio reiste. Überschattet wird die Zusammenkunft von transatlantischen Spannungen wegen des Iran-Kriegs.

Nato-Generalsekretär begrüßt Entscheidung

Nato-Generalsekretär Rutte äußerte sich positiv zu Trumps Entscheidung. "Selbstverständlich begrüße ich die Ankündigung sehr", sagte Rutte bei einem Treffen der Außenminister der Bündnisstaaten in der schwedischen Hafenstadt Helsingborg. Man müsse sich aber im Klaren darüber sein, dass der zuletzt eingeschlagene Kurs fortgesetzt werden müsse. Dieser habe zum Ziel, die Abhängigkeit von den USA zu verringern, so dass diese sich stärker anderen Prioritäten zuwenden könnten.

"Was Sie in der kommenden Zeit sehen werden, ist ein schrittweiser Prozess, in dem die Europäer mehr Verantwortung übernehmen, was wirklich wichtig ist", sagte Rutte auf die Frage eines Reporters.

Polen gilt den USA als Bilderbuch-Partner

Polens Präsident Nawrocki veröffentlichte nach Trumps Ankündigung einen Post auf der Plattform X, in dem er Trump für seine "Freundschaft" mit Polen dankte. Das polnisch-amerikanische Bündnis sei eine Säule der Sicherheit Polens und Europas, schrieb er.

Nawrocki hatte Mitte 2025 die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Im Herbst besuchte er Trump in Washington. Die beiden machte ihre Sympathie füreinander damals öffentlich sehr deutlich. Für die USA gilt Polen als Bilderbuch-Partner, etwa deshalb, weil der Nato-Verbündete angesichts der von Russland ausgehenden Bedrohung vergleichsweise viel Geld in die eigene Verteidigung investiert. Für das laufende Jahr sind 4,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung vorgesehen.

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz schrieb auf X, die Entscheidung Trumps, 5.000 zusätzliche US-Soldaten nach Polen zu schicken, sei eine Bestätigung dafür, dass die polnisch-amerikanischen Beziehungen sehr stark seien und "dass Polen ein vorbildlicher und verlässlicher Verbündeter" sei.

Jüngst sorgten US-Medienberichte in Polen für Unklarheit

Zuletzt hatte es Verwirrung um Medienberichte gegeben, wonach Polen von einem Stopp der Entsendung einer Kampfbrigade von mehr als 4.000 US-Soldaten betroffen sein könnte. Das "Wall Street Journal" hatte etwa berichtet, dass die Soldaten eigentlich für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen hätten stationiert werden sollen. Die Entsendung der Kampfbrigade nach Europa sei jedoch gestoppt worden. Polen wiederum dementierte Berichte, wonach das Land vom Stopp der Entsendung betroffen sei.

"Die Zahl der amerikanischen Soldaten in Polen wird nicht reduziert", sagte Kosiniak-Kamysz in Warschau. Vielmehr arbeite sein Land weiterhin an der Aufstockung der US-Truppenstärke.

Der Verteidigungsminister sagte weiter, aus dem von Trump angekündigten Abzug von rund 5.000 US-Soldaten aus Deutschland ergebe sich eine Reorganisation der amerikanischen Truppen in Europa. Möglicherweise erkläre dies die Verwirrung, die durch Berichte der US-Medien ausgelöst worden sei, sagte Kosiniak-Kamysz.

Truppen reduziert oder nur verspätet?

US-Vizepräsident JD Vance sagte diese Woche in Washington, dass man die Truppenstärke in Polen nicht um 4.000 Soldaten reduziert habe. Man habe vielmehr eine Entsendung von Truppen nach Polen verschoben. Das sei keine Reduzierung. Vance sprach von einer üblichen Verzögerung bei der Rotation.

Das Pentagon hatte am Dienstag erklärt, die Zahl der Kampfbrigaden in Europa werde von vier auf drei reduziert und damit auf den Stand von 2021 reduziert - also den Stand vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Reduzierung sei das Ergebnis einer "umfassenden und vielschichtigen" Überprüfung der US-Truppenstärke in Europa. Die Änderung führe zu einer zeitweisen Verspätung der Verlegung von Truppen nach Polen, hieß es.

Schwenkte die Regierung bei Polen um?

Stand Mitte dieses Monats waren in Polen nach Angaben aus US-Militärkreisen etwa 7.400 Soldaten stationiert. Die meisten von ihnen rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen US-Militärstützpunkten in Europa.

Unklar blieb, was genau Trump zu seiner jüngsten Ankündigung zu Polen veranlasste. Der republikanische Abgeordnete Don Bacon aus Nebraska stellte das Ganze als Umschwenken dar. Er sei glücklich, dass der Präsident die Entscheidung seines Verteidigungsministers bezüglich der Brigade und Polen "rückgängig" gemacht habe, schrieb der US-Politiker auf der Plattform X./rin/DP/men