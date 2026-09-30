LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
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30.09.2026 16:18:38
ROUNDUP 2/Aufträge verzögern sich: Laserspezialist LPKF senkt Prognose
(neu: Kurs aktualisiert)
GARBSEN (dpa-AFX) - Der Laserspezialist LPKF (LPKF LaserElectronics) senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Ein größerer Solar-Auftrag verzögere sich, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Garbsen mit. Zudem würden sich Bestellungen im zukunftsträchtigen Advanced-Packaging-Markt für Halbleiter nach hinten schieben.
Die Aktie des im SDAX notierten Unternehmens fiel daraufhin um fast 13 Prozent. Anschließend setzte eine längere Gegenbewegung ein, am Nachmittag betrug das Minus nur noch vier Prozent.
LPKF erwartet für 2026 nun einen Umsatz von 93 bis 100 Millionen Euro, nach zuvor in Aussicht gestellten 105 bis 120 Millionen. Auch die Rendite dürfte erheblich schwächer ausfallen: So geht LPKF nun von einer negativen Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 7,0 bis 2,5 Prozent aus. Bislang wurden minus 3,0 bis plus 4,5 Prozent avisiert.
Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liege im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, könne aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht voll kompensieren, hieß es.
LPKF sieht das Halbleitergeschäft dabei weiter als "zentralen Schwerpunkt" für die künftige Wertsteigerung. Jedoch kommt es bei der Kommerzialisierung der als Zukunftstechnologie geltenden LIDE-Plattform (Laser Induced Deep Etching) immer wieder zu Verzögerungen. Anleger warten seit längerem auf größere Serienaufträge aus der Halbleiterindustrie.
Vor gut einer Woche hatte LPKF dann eine Absichtserklärung für einen Auftrag von einem asiatischen Hersteller für Advanced Semiconductor Packaging angekündigt, dessen Bestellung "in Kürze" erwartet werde. Dieser würden weitere Aufträge folgen, hatte Unternehmenschef Klaus Fiedler zu dem Zeitpunkt erklärt.
Der Konzern befindet sich seit mehreren Jahren in einem schwierigen Umbau. Nach dem Ende des Corona-Booms litt das Unternehmen unter einer schwachen Investitionsbereitschaft wichtiger Kunden, insbesondere aus der Elektronik- und Solarbranche. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und der anhaltenden Auftragsschwäche im Solargeschäft Verluste geschrieben./nas/mne/jha/he
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