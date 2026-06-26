Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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26.06.2026 10:42:38
ROUNDUP 2: Bafin prüft Zalando-Abschluss wegen möglicher Verstöße - Kursrutsch
(neu: Kurs, Analysten und Hintergrund)
BONN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der DAX-Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Freitag in Bonn und Frankfurt mitteilte. Bei der Aktie sorgte dies am Morgen für einen deutlichen Kursrutsch.
Die möglichen Verstöße stehen den Angaben zufolge im Kontext der About-You-Übernahme. Zalando habe im Anhang des Konzernabschlusses Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen im Rahmen des Erwerbs der Modeplattform About You möglicherweise fehlerhaft unterlassen.
Zalando steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit der Bafin. Der Online-Modehändler teilte mit: "Nach Einschätzung der Zalando SE handelt es sich um einen rein formellen, aber materiell unwesentlichen Aspekt in den Anhangsangaben." Alle relevanten Informationen zum Erwerb der About-You-Anteile seien vollständig öffentlich zugänglich gewesen.
An der Börse kam die Bafin-Untersuchung nicht gut an. Für die Zalando-Aktie ging es zuletzt um rund fünf Prozent abwärts auf 25,29 Euro. Damit notierte sie auf dem letzten Platz im Dax. Der gute Lauf der Aktie dürfte nun zunächst beendet sein. Vom Tief von Mitte Mai hatten sich die Papiere um mehr als 40 Prozent erholt und am Vortag den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht.
Für Analyst Andrew Ross von der britische Investmentbank Barclays hat die Bafin mit ihrer Prüfung der Konzernbilanz eine wenig hilfreiche Schlagzeile geliefert. Basisszenario bleibe, dass es sich um ein lösbares Problem handle. Bis zum Ergebnis der Prüfung bleibe sie aber eine Belastung für die Aktien.
Richard Edwards von Goldman Sachs wies darauf hin, dass der Onlinehändler die Bilanzprüfung als rein formell bezeichnet habe, und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte.
Zalando hatte About You im Sommer 2025 übernommen. Durch die Integration will das Management 2026 Synergien von 40 Millionen Euro erzielen. 2028 sollen sie sich dann auf 100 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Mit About You will Zalando stärker Modetrends aufgreifen und dabei verstärkt auf Influencer setzen.
Anfang Januar hatte Zalando die Schließung seines Logistikzentrums in Erfurt mit 2.700 Beschäftigten angekündigt. Es ist eines von vier Logistikzentren in Europa, die im Zuge der Übernahme von About You geschlossen werden sollen. Die Schließung in Erfurt wurde von der Thüringer Landespolitik kritisiert.
Für 2026 peilt Zalando ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) und der Erlöse um 12 bis 17 Prozent an. Beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit) wird ein Anstieg auf 660 bis 740 Millionen Euro erwartet. 2025 verbuchte Zalando einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen lag bei 17,6 Milliarden Euro. Operativ wurden bereinigt 591 Millionen Euro verdient.
Mittelfristig strebt der Online-Händler für 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8 bis 13 Prozent für Bruttowarenvolumen und Umsatz an sowie eine bereinigte operative Marge von 6 bis 8 Prozent./zb/stk/err/jsl/jha/
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