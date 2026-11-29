DRESDEN (dpa-AFX) - Längst hatte das BSW die Brandmauer zur "Idiotie" erklärt - jetzt steht die Partei auch offiziell zur Zusammenarbeit mit der AfD. Ein Parteitag in Dresden billigte mit großer Mehrheit die neue Linie von Gründerin Sahra Wagenknecht. Die AfD in Sachsen-Anhalt kann somit zumindest bei bestimmten Themen auf Mehrheiten zählen. Das BSW selbst stürzt jedoch vor den Landtagswahlen in Westdeutschland 2027 in die Krise. Noch in Dresden begann eine Austrittswelle.

So zog mit Klaus Ernst ein langjähriger Weggefährte von Wagenknecht einen Schlussstrich. "Das hängt damit zusammen, dass wir uns nicht klar von der AfD abgrenzen", sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist für mich unerträglich. Ich wollte eine Partei, die eine Alternative ist zur AfD und nicht eine, die ihr zur Macht verhilft." Sieht er das BSW am Ende? "Ich glaube ja", sagte Ernst. Wagenknecht sieht die Neuausrichtung hingegen als Chance. Wie passt das zusammen?

Was in Dresden beschlossen wurde

Der vom Parteitag gebilligte "Magdeburger Weg" bedeutet: Das BSW will zwar keine Koalition mit der AfD und keine offizielle Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung. Sie will auch keinen AfD-Kandidaten zum Ministerpräsidenten mitwählen. Möglich sind aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und auch schriftliche Vereinbarungen mit der Rechtsaußenpartei.

Das entspricht der Praxis des BSW in Sachsen-Anhalt seit der Landtagswahl vom September. Der dortige AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Im Landtag haben die AfD mit 39 Sitzen und das BSW mit fünf Sitzen zusammen die Mehrheit der 83 Mandate. Die haben sie bereits mehrfach gemeinsam genutzt - für einen Beschluss gegen Hilfen für die Ukraine zum Beispiel, aber auch für Personalien. Claudia Wittig, führende BSW-Frau in Sachsen-Anhalt, hat mit dem Parteitagsbeschluss weiter Beinfreiheit.

Warum Wagenknecht diesen Weg stützt

In ihrer Parteitagsrede argumentierte Wagenknecht gegen eine "Dämonisierung" der AfD. Es gebe zwar Politiker in der AfD, die völkisch gesinnt seien, eine millionenfache Remigration wollten oder die Kriege von US-Präsident Donald Trump unterstützten. Aber friedenspolitisch seien einige in der AfD dem BSW so nahe wie Politiker keiner anderen Partei.

Die AfD sei zwar kein langfristiger strategischer Partner, sagte Wagenknecht. "Aber solange es ein Zeitfenster für konkrete Veränderungen, Verbesserungen gibt, so lange müssen wir es nutzen." Mit Stimmen der AfD Politik des BSW durchsetzen - das ist ihre Formel. Dafür sucht die Parteigründerin auch Drähte zur AfD-Bundesspitze. Im ZDF bestätigte sie ein gemeinsames Abendessen mit AfD-Chef Tino Chrupalla im Saarland: "Es gab ein Gespräch, weil natürlich war es mir wichtig, da auch zu sprechen darüber, wie man sich miteinander aufstellt."

Warum der Beschluss die Partei zerreißt

Wagenknecht hatte die Linke nach jahrelangen Streitigkeiten 2023 mit einigen Getreuen verlassen und mit ihnen das BSW gegründet. Stets an ihrer Seite: Christian Leye, Sevim Dagdelen und Klaus Ernst, zuletzt alle im BSW-Vorstand. Ausgerechnet sie stellten sich jetzt gegen Wagenknecht - die Öffnung zur AfD geht den Ex-Linken fundamental gegen den Strich. Sie wollten nicht nur Koalitionen und Tolerierungen ausschließen, sondern auch auf Dauer angelegte Absprachen mit der AfD.

Leye empörte sich vor allem, dass BSW-Kollegen aus Sachsen-Anhalt sich als "Partner" der AfD bezeichneten. Er brachte es auf die Formel: "What the fuck? Seit wann sind wir Partner der AfD?" Diese Partei könne nur Gegner sein. Ernst sagte mit Blick auf die AfD: "Sie ist in meinen Augen eine rassistische Partei, eine völkische Partei, die auch ihre Schwierigkeiten mit der Demokratie hat. Deshalb kann sie auch nicht ein Partner sein."

Nach ihrer Niederlage im Richtungsstreit ließen Leye und andere offen, ob sie gehen. Im Saal kündigten aber sofort einige Delegierte ihren Austritt an, teils unter Buhrufen. 30 Funktionäre erklärten schriftlich ihren Bruch mit dem BSW, das sich als "einzige Antikriegspartei und Partei der sozialen Gerechtigkeit" selbst zerstöre. Unterschrieben haben der sächsische Landtagsabgeordnete Bernd Rudolph und die Berliner Co-Vorsitzende Josephine Thyret, vor allem aber sehr viele BSWler aus Nordrhein-Westfalen und anderen westdeutschen Landesverbänden.

Ost-West-Konflikt in der Partei

Die Haltung zur AfD sei bis zu einem gewissen Grad auch ein Ost-West-Konflikt im BSW, sagte Ernst am Rande des Parteitags. Das erkannte auch Wagenknecht an. Im Westen und in Kreisen von Kirchen und Gewerkschaften seien die Reaktionen auf den "Magdeburger Weg" negativ - im Osten hingegen positiv, sagte die BSW-Gründerin. Die AfD profitiere von Wut und Unzufriedenheit. "Da ist doch unser Wählerpotenzial", sagte sie.

Tatsächlich hat das BSW bisher nur in Ostdeutschland den Einzug in Landesparlamente geschafft - 2024 in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und 2026 in Sachsen-Anhalt. Vor den Landtagswahlen 2027 in Schleswig-Holstein, im Saarland, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen steht die Partei hingegen in keiner größeren Umfrage über drei Prozent.

Parteichefin Amira Mohamed Ali sagte denn auch mit Blick auf die Wahlen: "Das wird hart." Man müsse zusammenstehen. "Wir dürfen unseren Feinden, die uns bekämpfen, nicht den Gefallen tun, dass wir untergehen."/vsr/DP/zb