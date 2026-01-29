ROUNDUP 2: Deutsche-Bank-Tochter DWS hebt Mittelfristziele an - Aktie mit Rekord

(Neu: Aktie mit Rekordhoch im Xetra-Handel)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Tochter DWS (DWS Group GmbHCo) hat 2025 ihre Ziele übertroffen und legt die Latte für die kommenden Jahre höher. Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten, wie der Fondsanbieter überraschend am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Laut der neuen Mittelfristplanung soll der Gewinn je Aktie bis 2028 nun jährlich um 10 bis 15 Prozent wachsen.

Bisher hatte sich DWS-Chef Stefan Hoops für 2026 und 2027 eine Steigerung um zehn Prozent vorgenommen. Im vergangenen Jahr trieb DWS den Gewinn je Aktie auf 4,64 Euro nach oben und übertraf damit ihre eigene Zielmarke von 4,50 Euro.

Anleger zeigten sich erfreut.

Die DWS-Aktie legte in der ersten Handelsstunde bis zu zehn Prozent auf das Rekordhoch von 63,20 Euro zu. Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, stieg rund eine Stunde nach Handelssart aber immer noch etwas mehr als sieben Prozent auf 61,60 Euro. Der Fondsanbieter wird damit an der Börse mit 12,3 Milliarden Euro bewertet. Die Deutsche Bank hält knapp 80 Prozent der Anteile.

Um den Gewinn weiter zu steigern, will DWS die Kosten im Griff halten. So sollen die Kosten des Unternehmens im Jahr 2027 weniger als 55 Prozent der Erträge aufzehren. Im vergangenen Jahr drückte die DWS das Verhältnis von Aufwand zu Erträgen bereits auf 58 Prozent und damit stärker als geplant.

2025 war für DWS ein Rekordjahr dank eines stark gestiegenen Zuflusses von Anlegergeldern. Die Erträge kletterten um 14 Prozent auf 3,16 Milliarden Euro. Da die Kosten kaum zulegten, zog der Gewinn vor Steuern um 39 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Das verwaltete Vermögen stieg um 73 Milliarden Euro auf knapp 1,1 Billionen Euro an. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll um 80 Cent auf 3 Euro erhöht werden./stw/zb/he