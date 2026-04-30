DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 09:46:38

ROUNDUP 2: DHL überrascht positiv dank starkem Express-Geschäft - Aktie zieht an

(neu: Kursreaktion und Analystin ergänzt)

BONN (dpa-AFX) - Die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) hat zum Jahresstart überraschend gut abgeschnitten. Ergebnistreiber für den Konzern waren insbesondere das lukrative Geschäft mit zeitkritischen Sendungen sowie der Warentransport auf dem Luft- und Seeweg, beides fiel jeweils besser aus als von Analysten erwartet. Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte DHL-Chef Tobias Meyer laut Mitteilung am Donnerstag in Bonn. Er bestätigte die Jahresziele. Die Aktie legte im schwachen Markt zu.

Sie gewann am Vormittag gut knapp 2 Prozent und stand damit an der Spitze im DAX. Das Papier erholte sich damit ein Stück weit von den Verlusten der vergangenen zwei Wochen. Seit Jahresbeginn steht nun ein kleines Plus zu Buche.

Für JPMorgan-Analystin Alexia Dogani spiegelt die bestätigte Prognose das unsichere Geschäftsumfeld ebenso wider wie das vorsichtige Erwartungsmanagement des Vorstands. Das erste Jahresviertel wertete sie aber als "starke Outperformance". Die Sparmaßnahmen hätten sich als Hebel erwiesen.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) der DHL stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Die an der Börse viel beachteten freien Barmittelzuflüsse vor Zu- und Verkäufen fielen mit einem Zuwachs um fast zwei Drittel auf 1,2 Milliarden Euro sogar deutlich besser aus als erwartet.

Derweil sank der Umsatz etwas stärker als geschätzt um rund 2 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro. Hier wirkten sich Wechselkurseffekte aus. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallene Gewinn um 3,3 Prozent auf 812 Millionen Euro und überraschte damit ebenfalls positiv.

Im Tagesgeschäft gelang es DHL, das Netzwerk an die geopolitischen Verwerfungen anzupassen. Konfliktbedingt gestiegene Kosten etwa im Express-Geschäft würden im Zeitverlauf größtenteils durch etablierte Preis- und Zuschlagsmechanismen kompensiert, teilte der Konzern mit. In dem Bereich verbesserte sich der operative Gewinn um mehr als ein Fünftel. Im Frachtgeschäft ging er hingegen fast genauso stark zurück, fiel aber besser aus als von Analysten gedacht.

Im Bereich Logistikdienstleistungen verdiente DHL etwas mehr als ein Jahr zuvor. Im internationalen Paketgeschäft ging der operative Gewinn hingegen zurück, ebenso wie im deutschen Brief- und Paketgeschäft. Dabei konnten steigende Paketmengen die rückläufigen Briefmengen und die höheren Transport- und Personalkosten nicht vollständig kompensieren.

Für 2026 peilen die Bonner weiterhin ein operatives Ergebnis von mehr als 6,2 Milliarden Euro und freie Barmittelzuflüsse von rund 3 Milliarden Euro an. Dies deckte sich zuletzt mit den Analystenschätzungen./lew/tav/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group Neutral UBS AG
30.04.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 50,38 8,16% DHL Group (ex Deutsche Post)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:16 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
16:16 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen