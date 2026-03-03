03.03.2026 17:21:38

ROUNDUP 2: Drohnenangriffe an Omans Küste

MASKAT (dpa-AFX) - Im Handelshafen von Dukm im Oman ist es erneut zu einem Drohnenangriff gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ONA unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtete, wurden Treibstofftanks von mehreren Drohnen attackiert. Verletzt wurde demnach niemand, die Schäden seien begrenzt. Zunächst war unklar, wer für den Angriff verantwortlich war.

Der Iran wies zurück, hinter dem Angriff zu stecken. Es seien keine Attacken "gegen das Territorium und die Häfen des befreundeten und benachbarten Landes Oman" erfolgt, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Generalstab.

Auch in Dhufar im Südwesten des Omans wurden zwei Drohnen abgeschossen. Eine weitere sei dort im Hafen der Küstenstadt Salala niedergegangen, berichtete ONA. Opfer oder Schäden habe es nicht gegeben.

Bereits am Sonntag war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Nach Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am Samstag hat Teheran mehrfach US-Militärstützpunkte in der Region attackiert. Im Oman selbst befinden sich keine US-Stützpunkte. Häfen wie der in Dukm können aber vom US-Militär genutzt werden. Oman ist im Atomstreit zwischen den USA und Iran als Vermittler aufgetreten./arj/DP/stw

