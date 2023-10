ROUNDUP 2/Evakuierung aus Israel: Polen richtet Luftbrücke für seine Bürger ein

(Neu: Details)

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat eine Luftbrücke eingerichtet, um seine Staatsbürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Nach Absprache mit Griechenland werde die polnische Luftwaffe eine Basis in Chania auf Kreta einrichten, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag im südpolnischen Wojnarowa. Regelmäßige Flüge zwischen Chania und Tel Aviv sollten die polnischen Staatsbürger zunächst aus Israel auf die griechische Insel bringen, bevor sie von dort aus in ihre Heimat weiterreisen können.

Bereits am Montagmorgen waren die ersten drei polnischen Evakuierungsflüge aus Israel mit insgesamt 268 Passagieren an Bord in Warschau gelandet. Nach Angaben von Außenminister Zbigniew Rau haben sich bislang rund tausend polnische Staatsbürger gemeldet, die aus Israel ausgeflogen werden möchten. Zudem hätten Litauen und Kroatien bereits angefragt, ob Polen auch ihre Staatsbürger in Sicherheit bringen könne. Dies sei natürlich möglich, sagte Rau, die Priorität hätten aber zunächst die eigenen Bürger./dhe/DP/ngu