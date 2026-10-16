Ryanair Aktie

Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 16:51:38

ROUNDUP 2: Flugverkehr über Italien stundenlang gestört

(neu: Flugsicherung)

ROM (dpa-AFX) - Wegen technischer Probleme im Datennetz der italienischen Flugsicherung ist es im nationalen und internationalen Flugverkehr über Italien zu stundenlangen Behinderungen gekommen. Auf Flughäfen wie Rom, Mailand oder Bergamo fielen seit dem Morgen mehrere Dutzend Verbindungen aus oder waren erheblich verspätet. Betroffen waren auch Flüge zwischen Italien und Deutschland. Erst am Nachmittag gab die nationale Flugsicherungsbehörde Enav Entwarnung. Die Leistungsfähigkeit sei jetzt wieder "zu 100 Prozent" erreicht.

Auch nach vielen Stunden gab es allerdings noch keine Klarheit darüber, was genau zu den massiven Problemen führte. Einen Hacker-Angriff von außerhalb oder Sabotage schloss die Enav aus. Im Laufe des Tages konnte nach ihren Angaben dann ein zweites Satelliten-Netzwerk in Betrieb genommen werden, um den Betrieb wieder zu normalisieren. Allerdings dauert im Luftverkehr so etwas in der Regel mehrere Stunden.

Manager klagt seit Jahren über veraltete Infrastruktur

Der Geschäftsführer der Fluggesellschaft Aeroitalia, Gaetano Intrieri, machte eine veraltete Infrastruktur verantwortlich. "Ich bin der Meinung, dass über die Jahre keine ausreichenden Investitionen in Modernisierung der Infrastruktur und Technologien getätigt wurden", sagte er dem TV-Sender Skytg24. Die Flugsicherung verwies darauf, dass für Verwaltung und Wartung des Datennetzes der italienische Mobilfunkkonzern Tim zuständig sei.

Nach Angaben der Flugsicherung wurden die ersten Probleme in der Nacht bemerkt. Um 6.00 Uhr seien deshalb "Maßnahmen zur Verkehrsteuerung" in Kraft gesetzt worden. Dadurch konnten weniger Flugzeuge betreut und abgefertigt werden. Betroffen waren sowohl Maschinen, die in Italien starten und landen, als auch Flugzeuge, die Italien nur überfliegen wollten. Die Verspätungen betrugen zum Teil mehrere Stunden.

Pro Jahr zwei Millionen Flüge

Zu den Hintergründen der Störungen äußerte sich die Behörde nicht näher. In der Mitteilung heißt es jedoch: "Es ist ausgeschlossen, dass die Störungen auf böswillige Handlungen zurückzuführen sind." Die Enav ist für Überwachung, Kontrolle und Sicherung des Betriebs im italienischen Luftraum mit großen internationalen Flughäfen wie Rom oder Mailand zuständig. Pro Jahr wickelt sie etwa zwei Millionen Flüge ab./cs/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ryanair

mehr Nachrichten

Analysen zu Ryanair

mehr Analysen
14.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
24.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
23.09.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIR France-KLM 10,54 0,05% AIR France-KLM
easyJet plc 8,09 0,07% easyJet plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,94 0,45% International Consolidated Airlines S.A.
Lufthansa AG 7,21 -0,25% Lufthansa AG
Ryanair 22,67 0,80% Ryanair

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen