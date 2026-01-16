ROUNDUP 2: Gaspreis steigt um 25 Prozent in einer Woche - 'Perfekter Sturm'

(neu: Der Gaspreis ist weiter gestiegen. Der Preissprung im Verlauf der Handelswoche beträgt mittlerweile 25 Prozent. Außerdem ist es der höchste Stand seit vergangenen Juli.)

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist wegen einer ungewöhnlich kalten Witterung in Teilen Europas weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit fast einem halben Jahr erreicht. Im Verlauf der Handelswoche hat sich Erdgas um etwa 25 Prozent verteuert.

An der Börse in Amsterdam wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat am Freitag bei 35,31 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das ist der höchste Preis seit dem vergangenen Juli.

Der Preissprung im Verlauf der Handelswoche ist der stärkste Anstieg seit Oktober 2023. Zuvor hatte sich der Gaspreis über Monate hinweg in einer vergleichsweise engen Spanne gehalten. Die Stimmung am Markt habe sich komplett gewandelt, kommentierte Arne Lohmann Rasmussen, Chefanalyst beim Beratungsunternehmen Global Risk Management. "Man könnte es fast einen perfekten Sturm nennen".

Am Markt wurde unter anderem auf die Entwicklung der Füllstände in den Gasspeichern verwiesen. Die europäischen Reserven liegen derzeit mit 52 Prozent deutlich unter dem saisonüblichen Durchschnitt von 67 Prozent. Rohstoffexperten der Commerzbank schätzen die Gasvorräte der Europäischen Union als "ungewöhnlich gering" ein.

Weiter heißt es am Markt, dass die für Ende des Monats erwarteten eisigen Temperaturen das Risiko bergen, die Phase intensiver Entnahme von Gas aus den Speichern über das übliche Maß hinaus zu verlängern. Zudem seien spekulative Anleger, die auf fallende Preise gesetzt haben, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Diese Anleger hätten kurz vor dem Wochenende versucht gegenzusteuern, um ihre Verluste einzugrenzen, was die Preisrally zusätzlich anheize.

Zuletzt hatte sich auch die angespannte Lage im Iran und die Sorge vor geopolitischen Risiken in der Region am Persischen Golf auf die Preise ausgewirkt. Am Markt werden unter anderem Störungen von wichtigen Schifffahrtsrouten befürchtet.

Die Sorge vor einer möglichen Sperrung der Straße von Hormus habe dazu beigetragen, "dass die bis dahin eher lethargischen europäischen Gaspreise spürbar gestiegen sind", kommentierte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank das Handelsgeschehen. Ihrer Einschätzung nach werden knapp ein Fünftel der Lieferungen von Flüssiggas durch die Meerenge transportiert.

Hinzu kommt, dass der Iran ein wichtiger Gaslieferant für die Türkei ist. Unter anderem verstärkten jüngste Drohungen der US-Regierung gegen Länder, die mit dem Iran Geschäfte machen, die Angebotssorgen. Um Druck auf die Führung in Teheran auszuüben, haben die USA neue Strafzölle von 25 Prozent für iranische Handelspartner angedroht.

Sollten Lieferungen aus dem Iran ausfallen, könnte die Türkei mit europäischen Staaten um Gaslieferungen konkurrieren, was die Preise nach oben treiben würde. Außerdem wird am Markt auf eine stärkere Nachfrage in China hingewiesen, dem weltweit größten Abnehmer von Flüssiggas. Dies wird ebenfalls als Anzeichen gesehen, dass der Wettbewerb schärfer werden könnte.

Nach Einschätzung der Commerzbank-Expertin Lambrecht dürfte der aktuelle Preissprung beim Gas aber nicht von langer Dauer sein. "Für den weiteren Jahresverlauf rechnen wir mit einer Entspannung", sagte sie. Schließlich dürfte auch der in der kommenden Woche zur Veröffentlichung anstehende Gasmarktbericht der Internationalen Energieagentur bestätigen, dass wegen des wachsenden Angebots von Flüssiggas "eher eine Überversorgung am Markt droht"./jkr/la/jha/