ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Rekordhoch

(Kurs aktualisiert)

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Googles Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) profitiert weiter kräftig vom KI-Boom und einer hohen Nachfrage nach Werbung im Internet. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 110 Milliarden Dollar (94 Mrd Euro). Der operative Gewinn um fast ein Drittel auf fast 40 Milliarden Dollar. Damit schnitt der Konzern deutlich besser als erwartet ab. Die seit einiger Zeit hervorragend laufende Aktie legte am Donnerstag im frühen US-Handel um fünf Prozent zu und setzte ihre Rekordjagd fort.

Unter dem Strich stieg Alphabets Gewinn sogar um etwas mehr als 80 Prozent auf knapp 63 Milliarden Euro. Der überproportionale Anstieg des Überschusses geht auf die Bewertung von nicht an der Börse gehandelten Beteiligungen zurück. Alphabet ist unter anderem seit 2015 an SpaceX beteiligt. Elon Musks KI- und Weltraumfirma steht vor einem Rekord-Börsengang.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge peilt Musk dabei eine Bewertung von mehr als 2 Billionen Dollar an. Berichten zufolge wäre die Beteiligung von Alphabet dann mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Investiert hatte das Unternehmen einst weniger als eine Milliarde Dollar. Alphabet macht in seiner Quartalsbilanz keine Angaben zu Einzelposten, bezifferte aber den Wert aller nicht am Aktienmarkt gehandelten Beteiligungen auf 107 Milliarden Dollar. Ende 2025 waren dies noch 69 Milliarden Dollar.

Google- und Alphabet-Chef Sundar Pichai berichtete von einem Rekordwert bei Suchanfragen im abgelaufenen Quartal. In den vergangenen Jahren wurde viel darüber spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten.

Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine - und gibt an, dass sie dadurch mehr genutzt wird. An der Börse sind die Zweifel an den KI-Aussichten von Alphabet längst ausgeräumt. Der Kurs der Google-Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt.

Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 4,2 Billionen Dollar ist Alphabet derzeit nach NVIDIA (5,1 Billionen) das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Die Zahlen wurden positiv aufgenommen. Der Kurs der Alphabet-Aktie legte vorbörslich sechs Prozent auf 368 Dollar zu.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Spanne für die geplanten Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde von zuvor 175 bis 185 Milliarden Dollar auf nun 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. 2027 sollen die Ausgaben weiter steigen, sagte Finanzchefin Anat Ashkenazi in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Googles Werbeerlöse - der wichtigste Geldbringer des Konzerns - legten im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 15,5 Prozent auf rund 77 Milliarden Dollar zu. Das Cloud-Geschäft sprang um gut 63 Prozent auf 20 Milliarden Dollar hoch./so/DP/zb/stw/stk/he