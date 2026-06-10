ROUNDUP 2: Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden

(neu: Aussagen aus Pressekonferenz, Aktienkurs)

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent gesunken. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Aktie legte deutlich zu.

Die im Kleinwerteindex SDAX notierte Aktie stieg zuletzt um rund fünf Prozent auf 1,425 Euro. Allerdings hat der Anteilsschein im bisherigen Jahresverlauf fast 30 Prozent verloren. Binnen zwölf Monaten liegt das Minus bei etwas über sieben Prozent.

Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr nach Einschätzung des Managements um Konzernchef Jürgen Otto auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Mai vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatten gleich mehrere Faktoren auf die Profitabilität gedrückt. Neben vorgezogenen Aufwendungen "insbesondere aufgrund des erfolgreichen Starts im Bereich Verteidigung" bekam der Konzern eine nochmals deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft unter anderem als Folge des Ende Februar begonnenen Iran-Kriegs zu spüren. Hinzugekommen war auch im vierten Quartal ein ungünstiger Produktmix sowie negative Währungseinflüsse.

Um die Kosten zu senken, verlagerte Heidelberger Druckmaschinen die Produktion der Speedmaster CX 104 vollständig nach China. Auch gründete das Unternehmen einen neuen Standort in Nordmazedonien, um künftig Kosten einzelner Produktgruppen zu reduzieren. "Es sichert unsere Arbeitsplätze", sagte Konzernchef Otto auf der Pressekonferenz in Wiesloch. Denn die Lohnkosten würden in Nordmazedonien in etwa auf chinesischen Niveau liegen. Dort sollen laut Otto Produkte hergestellt werden, deren Herstellung sich in Deutschland aus Kostengründen nicht mehr lohnt.

Zudem läuft schon seit längerem ein Personalabbau in deutschen Standorten. "Wir haben inzwischen mehr als 550 Aufhebungsverträge abgeschlossen, um unsere Personalkostenbasis strukturell für die nächsten Jahre anzupassen", erläuterte der Manager weiter. Bis zu 200 Mitarbeiter aus den Kerngeschäften würden zudem in den neuen Bereich Verteidigungstechnik wechseln. Ob es zu weiteren Stellenstreichungen kommen wird, könne er noch nicht sagen.

Heidelberger Druck hat in Zeiten der Digitalisierung in seinem Kerngeschäft mit Druckmaschinen bereits seit längerem zu kämpfen. Der Konzern hat sich daher ein Standbein mit Ladeboxen für Elektrofahrzeuge aufgebaut und rückt nun in den Rüstungsbereich vor.

Im März hatte der Konzern dazu die Gründung eines Joint-Ventures mit dem US-amerikanisch-israelischen Verteidigungssystem-Hersteller Ondas Autonomous Systems verkündet. Das Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Onberg entwickelt und betreibt autonome Systeme zur Drohnenabwehr. Noch in dieser Woche soll auf der Messe ILA in Berlin, eine Absichtserklärung hinsichtlich einer potenziellen Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Unternehmen im Drohnenumfeld veröffentlicht werden, hieß es weiter.

Insgesamt will der Maschinenbauer sein Geschäft mit der Verteidigung in den kommenden Jahren rasch hochfahren. "Wir wollen in dem Bereich im kommenden Jahr einen positiven Cashflow erzielen", sagte Otto bezüglich des Potenzials des Defense-Geschäfts. Zumal die nötigen Vorleistungen gering seien. Der Bereich soll "in ein paar Jahren" mindestens 300 Millionen Euro an Umsatz machen. Darin seien die Erlöse an dem Gemeinschaftsunternehmen Onberg nicht enthalten, weil Heidelberger Druckmaschinen an dem Drohnenhersteller nur die Minderheit halte.

Otto räumte ein, dass der Rüstungsmarkt hart umkämpft sei. Viele Start-ups kämen nicht voran, weil sich bei den Behörden Zulassungsverfahren und Genehmigungen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz stapelten. Heidelberger Druckmaschinen baue das Geschäft hingegen in "Rekordgeschwindigkeit" von deutlich weniger als den üblichen drei bis fünf Jahren auf.

Gegenüber Autobauern wie Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) sieht sich Heidelberg Druck im Vorteil. "Druckmaschinen bauen ist bei bestimmten Produkten ähnlicher, als ein Auto in der Endmontage zu komplettieren", sagte Otto. "Die Autoindustrie misst in Zehntel Millimetern, wir in Tausendsteln, was die Präzision betrifft." Vor einem Jahr war Heidelberg im Zuge einer strategischen Partnerschaft mit Vincorion Advanced Systems in das Geschäft mit der Rüstungsindustrie eingestiegen. Für die ehemalige Militärtechniksparte des ostdeutschen Technologiekonzerns JENOPTIK soll Heidelberger Druckmaschinen Regelungstechnik und Energieverteilungssysteme bauen./mne/err/jha/