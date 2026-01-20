Wendel InvestissementAct. Aktie

Wendel InvestissementAct. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850709 / ISIN: FR0000121204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 16:49:38

ROUNDUP 2: Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Kursdruck

(neu: Kurs deutlich abgesackt, 3M-Prognose)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel (Wendel InvestissementAct) werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse hatte die Nachricht am Dienstag zunächst für wenig Bewegung gesorgt. Am Nachmittag rutsche die Aktie allerdings recht rasch deutlich ins Minus, bevor sie sich leicht erholte. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent.

Ein Händler bewertete einen möglichen Kauf des Unternehmens als sinnvoll. Jedoch erscheine die kolportierte Bewertung recht hoch. Vor US-Börsenbeginn hatte der US-Mischkonzern 3M, der sich teilweise in ähnlichen Geschäftsfeldern wie Henkel bewegt, mit seiner Jahresprognose die Markterwartungen enttäuscht.

Stahl stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Bereits Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt. Henkel äußerte sich nun nicht zu einem möglichen Kaufpreis. Ob es zu einer Einigung mit Wendel komme, sei derzeit zudem offen./err/he/men/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wendel InvestissementAct.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Wendel InvestissementAct.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wendel InvestissementAct. 80,15 0,44% Wendel InvestissementAct.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen: ATX und DAX geben letztlich kräftig nach -- Wall Street schlussendlich deutlich tiefer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich tiefer. Die US-Börsen mussten am Dienstag starke Verluste hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen