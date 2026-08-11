11.08.2026 20:41:38

ROUNDUP 2: Jemen: Tote nach Huthi-Angriff auf Schiff nahe Rotem Meer

(Aktualisierung: Opferzahl erhöht, weitere Details)

SANAA (dpa-AFX) - Bei einem Raketenangriff auf ein jemenitisches Handelsschiff in der Meerenge Bab al-Mandab sind nach jemenitischen Angaben sechs Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden verletzt, wie die Küstenwache mitteilte.

Bei den Getöteten handelt es sich demnach um vier Besatzungsmitglieder: drei Pakistaner und einen Indonesier. Hinzu kommen zwei Soldaten, die Teil eines Rettungsteams waren.

Das Schiff "Tahama", das Lebensmittel geladen habe, wurde nach Regierungsangaben am Morgen während der Fahrt durch die strategisch wichtige Meerenge von drei ballistischen Raketen getroffen. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen. Als Rettungskräfte versuchten Verletzte zu evakuieren, sei eine weitere Rakete auf das Schiff abgefeuert worden, hieß es.

Das Verkehrsministerium machte die Huthi-Miliz für den Angriff verantwortlich. Das Ministerium forderte die internationale Gemeinschaft und zuständige Organisationen auf, dringend Maßnahmen zum Schutz der Schifffahrt und der Besatzungen im Roten Meer, in der Meerenge Bab al-Mandab und im Golf von Aden zu ergreifen. Die Huthi äußerten sich zunächst nicht zu dem Angriff.

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Huthi im Jemen hatte sich zuletzt wieder zugespitzt. Die Huthi greifen in dem Rahmen auch immer wieder Schiffe im Roten Meer und der für den internationalen Handel wichtigen Meerenge Bab al-Mandab an. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung./arj/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen