AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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04.11.2026 15:40:38
ROUNDUP 2: KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie verliert
(Kurs aktualisiert)
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) profitiert weiter stark von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms. So legte der Konzern im dritten Quartal deutlich zu. Auch für den Schlussabschnitt erwartet AMD ein starkes Wachstum, was darauf schließen lässt, dass die Nachfrage nach Halbleitern für Rechenzentren ungebremst bleibt. Sowohl die Zahlen als auch die Prognose fielen besser aus als am Markt erwartet. Im frühen US-Handel verlor die Aktie nach deutlichen Gewinnen im vorbörslichen Geschäft dennoch zuletzt ein Prozent.
Der Umsatz von AMD stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (knapp 12 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss in Santa Clara mitteilte. Dabei entfiel der Löwenanteil auf den Bereich Rechenzentren. Im Geschäft mit PCs und Spielen nahm AMD hingegen einen Rückgang hin.
Im laufenden letzten Vierteljahresabschnitt soll der Erlös auf circa 17 Milliarden Dollar zulegen, plus oder minus drei Prozent. Das wären fast zwei Drittel mehr als noch im vierten Quartal 2025. Die um Sonderposten bereinigte Bruttomarge soll in den drei Monaten bis Ende Dezember bei rund 55 Prozent liegen und damit um einen Prozentpunkt niedriger als im zweiten und dritten Quartal.
Das operative Ergebnis zog im dritten Quartal um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus. Die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um gut sieben Prozent zu und auch am Mittwoch zeichnet sich vorbörslich mit einem Plus von knapp 7 Prozent Kursplus ein guter Tag für das Papier ab.
Damit könnte die Aktie die Korrektur der vergangenen Wochen wieder beenden. Nach dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von fast 660 Dollar ging es um fast 200 Dollar oder rund 30 Prozent nach unten. Trotz der Verluste ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf kräftig im Plus. Seit Ende 2025 zog der Börsenwert bis zum Handelsende am Dienstag um 126 Prozent auf 790 Milliarden Dollar an. Anfang Oktober war das Unternehmen zeitweise mehr als eine Billion Dollar wert.
Der Ausblick könnte neue Signale liefern, dass die Ausgaben für KI nachhaltig sind - was verunsicherte Investoren beruhigen dürfte. Die Aktien von Chipherstellern und anderen Technologieunternehmen waren in den vergangenen Wochen unter Druck geraten, da Sorgen hinsichtlich einer Blasenbildung im Bereich der KI-Infrastruktur aufkamen.
"Die Geschäftsergebnisse von AMD sind zugleich ein Prüfstein für die eigene Leistungsfähigkeit des Unternehmens wie auch für den KI-Sektor insgesamt", erklärte Jacob Bourne, Analyst bei Emarketer. Die Ergebnisse dürften den Investoren - angesichts des jüngsten Ausverkaufs bei Technologie- und Halbleiteraktien - neuen Mut machen, zumal Anleger die Ausgaben für KI und deren Renditen zunehmend kritisch hinterfragten.
Eine mögliche Schwachstelle könnten Investoren bei dem erwarteten Rückgang der bereinigten Bruttomarge sehen.
Konzernchefin Lisa Su zeigte sich in einer Analystenkonferenz optimistischer für das längerfristige Wachstum. Das Unternehmen erwartet für das kommende Jahr einen Umsatzanstieg von mehr als 80 Prozent, was über den Erwartungen der Analysten von 75 Prozent liegt. Die Erlöse aus dem Bereich Rechenzentren sollen sich mehr als verdoppeln und könnten bis zu 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Im dritten Quartal wurden diese Umsätze mit 8,5 Milliarden Dollar fast verdoppelt.
Das Unternehmen "ist fest davon überzeugt, dass es in der Lage ist, auch in den kommenden Jahren ein außergewöhnliches Umsatzwachstum zu erzielen, wobei der Gewinn sogar noch schneller wachsen wird", so Su./nas/zb/men/stk/he
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