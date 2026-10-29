Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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29.10.2026 16:29:38
ROUNDUP 2: Langsameres Wachstum in Google-Kerngeschäft alarmiert Börse
(Kurs aktualisiert)
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google (Alphabet C (ex Google)) wird dank neuer KI-Übersichten mehr genutzt - doch zugleich wächst der Umsatz im Kerngeschäft des Internet-Riesen langsamer. Die Wall Street ist enttäuscht: Anleger ließen die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) nach frischen Quartalszahlen am Donnerstag im frühen Handel um zwölf Prozent fallen.
Alphabet steigerte den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um rund 25 Prozent auf 127,6 Milliarden Dollar (114,4 Mrd Euro) und verfehlte damit knapp die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich sank der Gewinn aber um rund ein Viertel auf knapp 26,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnentwicklung bei Alphabet hängt inzwischen allerdings stark von Schwankungen bei der Bewertung von Investitionen etwa in die Weltraumfirma SpaceX ab.
Weniger lukrative KI-Suche
Die Werbeerlöse rund um die Google-Suche - eine zentrale Geldquelle des Konzerns - wuchsen im Jahresvergleich um rund zwölf Prozent auf 63,35 Milliarden Dollar. Das lag unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit rund 65 Milliarden Dollar gerechnet hatten.
Google-Manager Philipp Schindler sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, die Zahl der Suchanfragen wachse so schnell wie seit fünf Jahren nicht mehr. Doch die Werbeslots im KI-Modus sind für den Konzern derzeit noch weniger lukrativ als im klassischen Suchmaschinen-Umfeld.
Der Umsatz mit Cloud-Diensten, auf den die Börse traditionell stark achtet, wurde mit 30,7 Milliarden Dollar etwas mehr als verdoppelt. Das lag über den Markterwartungen. Google entwickelt eigene KI-Modelle unter dem Namen Gemini - und stellt seine Server auch anderen Unternehmen für Cloud-Dienste zur Verfügung.
Dutzende Milliarden Dollar für KI-Ausbau
Wie auch andere Technologie-Riesen steckt Alphabet Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Im vergangenen Quartal stiegen die Kapitalinvestitionen auf gut 51 Milliarden Dollar von knapp 45 Milliarden Dollar in den drei Monaten davor. Vor drei Monaten schockierte Alphabet die Anleger mit der Anhebung der Spanne für Infrastruktur-Ausgaben in diesem Jahr auf 195 bis 205 Milliarden Dollar./so/DP/zb/he
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