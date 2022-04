ROUNDUP 2: Lindner wegen Corona-Infektion in Quarantäne

(neu: FDP-Bundesparteitag)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner bleibt wegen seiner Corona-Infektion in Washington vorerst in Quarantäne. Der Regierungsflieger fliegt am Donnerstag (Ortszeit) mit der Delegation, aber ohne den FDP-Chef nach Berlin zurück, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Lindners Umfeld erfuhr. Lindner war zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) nach Washington gereist. Am zweiten Tag der Reise fiel Lindners Schnelltest nach einem Treffen der G7-Finanzminister positiv aus.

Bei Twitter schrieb der Minister: "Nach zwei Jahren ohne Covid19-Infektion, gestern einem negativen Ergebnis im Testzentrum und heute einem negativen Schnelltest: positiv." Er fügte hinzu, "Dank dreier Impfungen" habe er "nur leichte und wieder abklingende Erkältungssymptome." Die FDP veranstaltet am Wochenende (23./24. April) in Berlin ihren Bundesparteitag.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wünschte seinem Kabinettskollegen per Twitter "schnelle und vollständige" Genesung. Gleichzeitig dankte er für den Hinweis auf die Schutzwirkung der Dreifachimpfung. "Jeder Ungeimpfte in Ihrer Lage müsste sich jetzt ganz andere Sorgen machen", schrieb Lauterbach./tam/DP/nas