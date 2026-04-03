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03.04.2026 18:36:38
ROUNDUP 2/Medien: USA bestätigen Abschuss von Kampfjet im Iran
(Aktualisierung: Berichte zu gerettetem Crewmitglied)
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge bestätigt, dass ein Kampfflugzeug über dem Iran abgeschossen worden ist. Mehrere US-Medien berichteten zudem, dass eines der beiden Besatzungsmitglieder von US-Spezialkräften gerettet worden sei. Laut dem Portal "Axios", das sich auf einen israelischen Beamten und eine zweite mit der Lage vertraute Quelle berief, dauerte zudem die Suche nach dem zweiten Besatzungsmitglied an. Der TV-Sender CBS News berichtete ebenso über die Rettung eines Besatzungsmitglieds unter Berufung auf zwei US-Beamte.
Es wäre demnach der erste Verlust eines US-Kampfflugzeuges im Iran seit Kriegsbeginn am 28. Februar.
Mit Schleudersitz gerettet?
Zuvor hatten Irans Streitkräfte den Abschluss eines Kampfjets vom Typ F-35 gemeldet. Das Kampfflugzeug sei im zentralen Luftraum durch ein neues fortschrittliches Verteidigungssystem abgeschossen worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden. US-Medien hingegen berichteten, dass es sich bei dem Absturz um eine Maschine des Typs 15E handeln solle.
Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hatte berichtet, ein amerikanischer Pilot, der sich mit einem Schleudersitz gerettet habe, sei gefangen genommen worden. Im staatlichen Rundfunk hatte es dagegen geheißen, das Schicksal der beiden US-Piloten sei unklar./nak/DP/he
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