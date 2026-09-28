BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
28.09.2026 13:33:38
ROUNDUP 2: Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf dem Rhein stark ein
(neu: IW-Einschätzung)
DUISBURG (dpa-AFX) - Die außerordentlich niedrigen Pegelstände am Rhein erschweren den Schiffsverkehr erheblich. Auf dem besonders von Niedrigwasser betroffenen Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Mainz seien "nur noch vereinzelt Güterschiffe unterwegs", sagte Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Im Rheineinzugsgebiet fehle es an ergiebigeren Niederschlägen.
"Die Schifffahrt steht ihren Kunden als Dienstleister weiterhin zur Verfügung; es kann jedoch nur mit deutlich weniger Ladung gefahren werden", sagte Spieß. Die Schifffahrt fahre, solange es sicher möglich sei. Dies stehe im Ermessen der Schiffsführung. Die im vergangenen Monat eingeleiteten Maßnahmen, wie etwa die Aufhebung von Sonn- und Feiertagsverboten für Lastwagen, können die Lieferketten laut Spieß teilweise stabilisieren.
Nullpunkt in Kaub unterschritten
Der Abschnitt zwischen St. Goar und Mainz gilt als "Nadelöhr" der Rheinschifffahrt. Die Fahrrinne ist laut BDB schlechter ausgebaut als flussaufwärts und flussabwärts. Der dort gelegene Pegel in Kaub unterschritt am Wochenende zeitweise den Nullpunkt und erreichte damit einen historischen Tiefstand.
Der Pegel in Kaub liege trocken, sagt Thomas Puls, Experte für Verkehr und Infrastruktur am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die Situation vor Ort sei damit schlechter als im August, aus verkehrlicher Sicht sei der Unterschied weniger groß. "Mit Ausnahme weniger Spezialschiffe, die wohl noch mit stark reduzierter Ladung den Engpass passieren können, ist der Rhein defacto erneut zweigeteilt." Der Mittel- und Oberrhein samt Zuflüssen seien erneut von den Häfen in Duisburg und Rotterdam abgeschnitten.
Wichtige Logistikketten sind nach Angaben von Puls damit weitgehend unterbrochen. Betroffen seien vor allem die festen und flüssigen Massengüter, da diese kaum auf die Schiene und eigentlich gar nicht auf die Straße ausweichen könnten. Besonders stark wirke sich die Situation auf Raffinerien, die Chemieindustrie und Stahlwerke aus. Ein prominentes Beispiel sei das BASF-Werk in Ludwigshafen, welches etwa die Hälfte seiner Vorprodukte per Binnenschiff beziehe.
Steigende Wasserstände erwartet
In Köln wurde am Montag mit 40 Zentimetern ebenfalls ein Niedrigwasser-Rekord aufgestellt. Die Schifffahrt hat nach Beobachtung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes stark abgenommen. Die Fahrrinne ist tiefer als der Pegelstand am Ufer. In Köln etwa sind es dem Amt zufolge 1,11 Meter mehr.
Die Bundesanstalt für Gewässerkunde und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung rechnen damit, dass die Pegelstände in Köln zum Ende der Woche und in Kaub ab dem kommenden Wochenende steigen.
Bereits in der ersten Augusthälfte waren die Pegelstände am Rhein deutlich gesunken. Daraufhin brach die Frachtschifffahrt ein. Güterschiffe konnten entweder gar nicht mehr oder nur leer fahren. In der zweiten August-Hälfte stiegen die Wasserstände wegen der Niederschläge wieder an./cr/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
12:50
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:50
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
|
11:28
|Deutsche Bank AG: BASF-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|50,03
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen dürften mit Verlusten starten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.