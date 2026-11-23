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SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Chipriese NVIDIA hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Auch solle Huang wieder in den Verwaltungsrat einziehen. Das Gremium habe nach mehreren Gesprächen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt. Die Nvidia-Aktie sprang im frühen US-Handel um mehr als 30 Prozent hoch.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich hocherfreut über die Rückkehr des Nvidia-Chefs: Der Verwaltungsrat habe die "richtige und angemessene Entscheidung getroffen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Seit Huangs Rücktritt hatte sich Trump immer wieder für dessen Rückkehr ausgesprochen und ihn in Schutz genommen.

Rücktritt nach Affären

Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

Danach gab es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia wann über widerrechtliche Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit der Managerin von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Nvidia-Technik nach China weitergeleitet zu haben.

Die Wendung kommt überraschend: Erst vergangene Woche hatten Interimschefin Colette Kress und Verwaltungsratschef Harvey Jones noch gesagt, Huang werde nicht zurückkehren.

Einige Brancheninsider und Verbündete hatten in den vergangenen Tagen für Huangs Rückkehr plädiert, vor allem mit dem Argument, er sei unersetzlich für Nvidia - und Nvidia sei unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft. Huang war bis zum Rücktritt das Gesicht von Nvidia. Chips des Konzerns sind zu einer Schlüsseltechnologie für Training und Betrieb künstlicher Intelligenz geworden.

Untersuchung soll weitergehen

Die Untersuchung, die Nvidia nach Medienberichten über eine Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin eingeleitet hatte, solle weitergehen, teilte der Verwaltungsrat mit. Huang kooperiere. Von Seiten Trumps gab es bereits entlastende Worte: "Die US-Regierung hat keinen Grund zur Annahme, dass Jensens Rückkehr zu Nvidia ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellt." Auch der Justizminister habe bestätigt, dass die US-Regierung über keine Hinweise für ein rechtswidriges Verhalten Huangs verfüge./so/DP/nas