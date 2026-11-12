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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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12.11.2026 16:02:38

ROUNDUP 2: Ottobock steigert Gewinn trotz schwierigem Markt - Aktie verliert

(Einstieg geändert, Kursverlust aktualisiert)

DUDERSTADT (dpa-AFX) - Der Prothesenhersteller Ottobock bekommt die zunehmend komplexeren Verfahren für Kostenerstattungen zu spüren. So verlängerten diese Verfahren in Westeuropa den Zeitraum, bis sich die bestehende Patientennachfrage in Umsatzerlösen niederschlage, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der Geschäftszahlen des dritten Quartals. Das Marktumfeld sei anspruchsvoller, sagte Firmenchef Oliver Jakobi laut Mitteilung. Dies dürfte auch im vierten Quartal anhalten. An der Börse brach der Aktienkurs auf ein Rekordtief von 39,20 Euro ein.

Am Nachmittag notierte das Papier mit einem Minus von gut 16 Prozent auf 39,40 Euro nur leicht über dem Tief. Das Unternehmen war erst vor gut einem Jahr an die Börse gegangen; damals mussten Erstanleger einen Ausgabepreis von 66 Euro zahlen. Die Analysten von Jefferies sprachen von einem guten dritten Jahresviertel, doch das Umfeld bei den Erstattungen werde herausfordernder.

In den drei Monaten bis Ende September steigerte Ottobock Umsatz und Ergebnisse. "Wir sind erneut stärker gewachsen als der Markt und haben trotz einer hohen Vergleichsbasis im Vorjahr ein solides Wachstum erzielt", sagte Jakobi.

Der Umsatz im Kerngeschäft stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 9 Prozent auf gut 433 Millionen Euro. Dabei ist unter anderem das Rollstuhlgeschäft ausgeklammert, dessen Verkauf Mitte Juni mitgeteilt wurde. So konzentriert sich Ottobock auf wachstums- und margenstärkere Bereiche.

Dabei profitierte das Unternehmen vor allem dank Nachholeffekten von guten Geschäften in der Region EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum, während der Umsatz aus eigener Kraft in der Region Americas etwas sank. Letzteres liege aber auch an starken Vorjahreszahlen sowie einer schwächeren Entwicklung in Kanada und in Brasilien, hieß es vom Unternehmen.

Im Kerngeschäft stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um fast 14 Prozent auf 120,1 Millionen Euro, die entsprechende Marge legte um 1,1 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 47,8 Millionen Euro vier Fünftel mehr als im Vorjahr.

Ottobock-Chef Jakobi peilt für 2026 seit dem Sommer ein Umsatzplus von sechs bis acht Prozent an. Davon sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten mehr als 27 Prozent übrig bleiben./mne/mis/nas/stk/he

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