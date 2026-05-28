Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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28.05.2026 16:40:38
ROUNDUP 2: SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie legt zu
(neu: Kurs)
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Dass der SAP-Rivale (SAP SE) nun im Gesamtjahr mehr bereinigten Gewinn je Aktie erwartet, besänftigte die Anleger zunächst kaum. Ebenso wie die Aspekte, dass das abgelaufene erste Quartal den Erwartungen entsprach und das Geschäft mit dem eigenen KI-Tool Agentforce stärker wächst als bisher prognostiziert. Die Salesforce-Aktie stand am Donnerstag vorbörslich unter Druck, konnte im Haupthandel aber klar um 1,6 Prozent zulegen.
Wie andere Softwaretitel auch ist Salesforce in diesem Jahr am Aktienmarkt unter Druck geraten. Seit Jahresbeginn hat der Kurs im Haupthandel rund ein Drittel an Wert eingebüßt. Sorge der Investoren ist, dass das Geschäftsmodell von Softwarekonzernen wegen der Konkurrenz von KI-Tools erodieren könnte. So hat etwa auch SAP in diesem Jahr rund ein Viertel an Wert verloren.
Barclays-Analyst Raimo Lenschow meldete in einer ersten Einschätzung Zweifel daran an, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann. Zwar entwickele sich bei Salesforce der mit KI im Zusammenhang stehende jährlich wiederkehrende Umsatz gut, bleibe aber im Gesamtkontext gering. Überhaupt stünden sowohl die von Salesforce betriebene Arbeitsplattform Slack als auch die KI-Geschäfte des Konzerns gut da - ausgerechnet KI führe aber auch zu spürbaren Herausforderungen.
Der Vertragsbestand des eigenen KI-Tools Agentforce wuchs auf 1,2 Milliarden Dollar jährlich wiederkehrender Erlöse an, Ende Februar hatte er noch bei 800 Millionen gelegen. Die Nutzung von KI-Modellen innerhalb der Salesforce-Plattform habe sich im vergangenen Quartal verglichen mit dem Vorquartal mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in San Francisco mit.
Insgesamt stieg der Konzernumsatz in den drei Monaten bis Ende April um 13 Prozent auf 11,1 Milliarden Dollar. Darin enthalten sind auch 444 Millionen Dollar des im November übernommenen Daten-Software-Unternehmens Informatica. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,88 Dollar und damit deutlich höher, als Analysten erwartet hatten.
Für das zweite Geschäftsquartal (Ende Juli) rechnet Salesforce-Chef Marc Benioff mit 11,27 bis 11,35 Milliarden Dollar Erlös. Analysten hatten im Schnitt allerdings das obere Ende der Spanne im Auge.
Im Gesamtjahr erwartet Salesforce mit 14,06 bis 14,12 Dollar nun mehr bereinigten Gewinn je Aktie. Bisher hatte Benioff nur bis zu 13,19 Dollar in Aussicht gestellt. Finanzchef Robin Washington wiederholte die Annahme, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werde./lew/men/jha/
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