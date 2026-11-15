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15.11.2026 11:34:39

ROUNDUP 2: SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf

STARBASE (dpa-AFX) - Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem Testflug ins All auf der Erde wieder aufgefangen. Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternahm - und bedeutet einen großen Fortschritt in Hinblick auf die Wiederverwendbarkeit von Raketen.

SpaceX sprach von einem "unglaublichen Erfolg". Der Besitzer des Raumfahrtunternehmens, der Tech-Milliardär Elon Musk, würdigte die Verdienste seines "unglaublichen Teams". Nasa-Chef Jared Isaacman gratulierte zu einem "spektakulären Start" - das Auffangen der oberen Raketenstufe sei schon "fast wie Magie" gewesen.

Rückschlag: Booster konnte nicht aufgefangen werden

Allerdings gab es bei dem 15. Testflug auch einen Rückschlag für SpaceX: Eigentlich hätte auch die untere Raketenstufe von Greifarmen am Startturm wieder aufgefangen werden sollen, doch das klappte nicht. Der Booster namens Super Heavy kehrte zwar kurz nach dem Start zur Erde zurück, stürzte aber kontrolliert ins Meer und ging in Flammen auf. Angaben zur möglichen Ursache des Fehlschlags machte SpaceX zunächst nicht. Bei drei vorherigen Teststarts hatte das Auffangen der unteren Raketenstufe geklappt.

Starship setzte Satelliten aus

Die Starship genannte obere Raketenstufe schwenkte kurz nach der Trennung von der unteren Raketenstufe in eine Erdumlaufbahn ein und setzte Satelliten für Musks Internetdienst Starlink aus. Danach umrundete sie mehrfach die Erde.

Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei schaffte es das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals in eine Erdumlaufbahn und stürzte dann rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue

Das Raketensystem Starship ist riesig und sogar größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können - was vor allem logistische und finanzielle Vorteile hat.

Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet - damals explodierte es nach wenigen Minuten aber komplett. Die weiteren Tests verliefen unterschiedlich erfolgreich.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX auch das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen. Auch andere Raumfahrtfirmen in den USA - unter anderem Rocket Lab und die Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos - sowie andere Länder arbeiten an wiederverwendbaren Raketen. China holte im Sommer erstmals die Stufe einer Trägerrakete kontrolliert zurück./cah/DP/zb

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