27.10.2026 13:23:38

ROUNDUP 2: Tarifstreit Metallindustrie: Arbeitgeber legen Angebot vor

(neu: Details)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Tarifstreit der nordrhein-westfälischen Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt. Es sieht zunächst eine Einmalzahlung im Juli 2027 in Höhe von einem Prozent eines Jahresgehalts vor. Im Juli 2028 sollen die Löhne und Gehälter dann um 1,3 Prozent steigen. Die Laufzeit soll 26 Monate betragen, wie der Arbeitgeberverband Metall NRW in Düsseldorf berichtete. Die IG Metall war unter anderem mit einer Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten in die Verhandlungen gegangen.

Das Angebot ist mit allen Arbeitgeberverbänden der deutschen Metall- und Elektroindustrie bundesweit abgestimmt. Es sei der aufrichtige Versuch, in einer extrem schwierigen Tarifrunde "Hinweise" für ein tragfähiges Ergebnis zu geben.

Es sei angesichts der längsten und schwersten strukturellen Krise des Industriezweigs ein "Zeichen der Bereitschaft der Arbeitgeber zu einer schnellen und konstruktiven Lösungsfindung", erklärte der Verhandlungsführer der Metall-Arbeitgeber, Arndt G. Kirchhoff, laut der Mitteilung. Es sei auch ein Versuch, dem "so gut wie nicht vorhandenen" Verteilungsspielraum gerecht zu werden.

Die Forderung der IG Metall löse bei den Unternehmen weiterhin großes Unverständnis aus und gehe an den wirtschaftlichen Realitäten völlig vorbei, so Kirchhoff weiter. "Die sehr hohe Gewerkschaftsforderung trifft die Betriebe zu einer Zeit, in der sie eher Kostenentlastungen statt Kostensteigerungen benötigen." Die Tarifrunde 2026 sei auch eine entscheidende für die Akzeptanz des Flächentarifvertrages, betonte er.

Branche beschäftigt 640.000 Menschen in NRW

Die Tarifverhandlungen für die bundesweit gut 3,7 Millionen Beschäftigten in der größten deutschen Industriebranche hatten vor knapp drei Wochen mit Verhandlungen in den Bezirken NRW und Baden-Württemberg begonnen. In NRW sind rund 640.000 Menschen in der Branche beschäftigt. Auch in mehreren anderen Tarifbezirken gab es am Dienstag zweite Verhandlungsrunden. Die Friedenspflicht endet mit Ablauf des 31. Oktobers. Ab dann sind Warnstreiks möglich./tob/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen