ROUNDUP 2: Tausende Palästinenser fliehen aus Norden des Gazastreifens in Süden

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Tausende palästinensische Zivilisten sind wieder aus dem heftig umkämpften Norden des Gazastreifens in Richtung Süden geflohen. Die israelische Cogat-Behörde, die für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist, teilte mit, allein am Mittwoch hätten schätzungsweise 50 000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt.

Eine Sprecherin des Palästinenserhilfswerks UNRWA konnte zunächst keine Zahl für Mittwoch nennen, bestätigte aber, in den letzten drei Tagen sei die Tendenz stets steigend gewesen.

Die Armee teilte zuvor mit, seit Beginn des Gaza-Kriegs vor einem Monat hätten bereits mehr als 900 000 Menschen den Norden verlassen. Das UN-Nothilfebüro OCHA spricht von rund 1,5 Millionen Binnenflüchtlingen im Gazastreifen. Der Küstenstreifen hat mehr als 2,2 Millionen Einwohner.

Israels Armee hatte den Zivilisten im nördlichen Gazastreifen zuvor ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Die Armee erlaube zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MEZ) die Durchfahrt auf einer Verbindungsstraße Richtung Süden, schrieb ein Sprecher am Vormittag auf Arabisch auf der Plattform X, vormals Twitter. Er veröffentlichte dazu eine Karte, auf der die Straße eingezeichnet war. Der Sprecher rief die Menschen dazu, sich zu ihrer eigenen Sicherheit schnellstmöglich in Richtung Süden zu bewegen.

Gegen Mittag teilte der Sprecher mit, aufgrund der starken Inanspruchnahme des Fluchtkorridors werde das Zeitfenster um eine Stunde verlängert. Die Menschen dürften bis 15.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ) auf der genannten sicheren Route in den Süden fliehen, schrieb er auf X.

Ein Sprecher des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums hatte am Dienstag gesagt, es gebe keinen sicheren Ort im gesamten Gazastreifen. Er warf Israel vor, auch im Süden des Küstenstreifens "Massaker" zu begehen. Der Sprecher riet den Menschen im Norden daher, den Anweisungen der israelischen Armee nicht Folge zu leisten. Israel wirft der Hamas dagegen vor, sie missbrauche palästinensische Zivilisten gezielt als "menschliche Schutzschilde"./le/DP/ngu