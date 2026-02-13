ROUNDUP 2: Technische Störung legt Flughafen Köln/Bonn zeitweise lahm

KÖLN (dpa-AFX) - Geduldsprobe für Karnevalsflüchtlinge: Eine technische Störung hat den Flughafen Köln/Bonn am Morgen für etwa zweieinhalb Stunden weitgehend lahmgelegt. Etwa 800 Fluggäste seien davon betroffen gewesen, teilte der Flughafen mit. Sie mussten den Sicherheitsbereich verlassen, längere Zeit warten und dann erneut mit ihrem Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle. Der Flughafen sprach von "erheblichen Beeinträchtigungen in den Abläufen" und "langen Warteschlangen".

"Grund für die Maßnahme war eine zeitweise technische Funktionsstörung an der Sicherheitskontrolle während der Einführungsphase neuer Technik", hieß es.

Warteschlangen am Sicherheitscheck

Dem Vernehmen nach war eine Tasche direkt an den Besitzer ausgehändigt worden, obwohl sie zuvor beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft worden war und deshalb noch einmal extra kontrolliert werden sollte. Daraufhin sperrte die Bundespolizei vorübergehend den Sicherheits-Check der Terminals 1 und 2.

Der Flugbetrieb sei aber während der Maßnahme nicht eingestellt gewesen, betonte der Flughafen. Landungen hätten planmäßig stattgefunden. Von der Verzögerung bei den Abflügen sei etwa ein Dutzend Flüge betroffen gewesen, sagte ein Flughafensprecher.

Nachdem der Betrieb wieder aufgenommen worden war, kam es am Sicherheitscheck zu längeren Wartezeiten, einmal dadurch, dass die 800 Passagiere vom Morgen nochmal geprüft werden mussten und dann dadurch, dass die Scanner mit der neuen Technik zunächst nicht genutzt werden konnten. Rund 60 Prozent der eigentlichen Kapazitäten stünden zur Verfügung, sagte ein Flughafensprecher. "Deswegen sind die Techniker mit Hochdruck dran, den Fehler zu beheben."

Der Flughafen verteilte während der Störung Wasser und Snacks an wartende Passagiere. Im Laufe des Nachmittags habe sich der Betrieb dann normalisiert. Die Warteschlangen seien "weitgehend abgebaut", hieß es am Abend./cd/DP/stw