ROUNDUP 2: Tote nach russischem Drohnenangriff im ukrainischen Sumy

SUMY (dpa-AFX) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind mindestens neun Menschen getötet worden. Diese Zahl nannte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Nach dem Treffer auf ein Hochhaus mit vielen Wohnungen hatten die ukrainischen Behörden die Angaben zu gefundenen Toten im Laufe des Tages mehrmals erhöht.

Die Bergungsarbeiten in der Stadt unweit der Grenze zu Russland dauerten an. Auf vier Etagen seien fünf Wohnungen und zwölf Balkone zerstört worden. Dutzende Fensterscheiben gingen demnach zu Bruch. Am Boden seien mehrere Autos beschädigt worden, teilten die Behörden mit.

"Ein gewöhnliches Wohnhaus wurde zerstört", sagte Selenskyj in seiner Ansprache. Es sei die "typische Handschrift" Russlands, das Leben vieler Familien, eines ganzen Hauses zu ruinieren. "Es ist wichtig, dass die Welt nicht nachlässt, Druck auf Russland wegen dieses Terrors auszuüben", schrieb er auf der Plattform X.

Sumy ist immer wieder Ziel russischer Angriffe in dem seit fast drei Jahren andauernden Moskauer Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, teilte bei Telegram mit, dass Russland in letzter Zeit Drohnen einsetze mit größerer Sprengkraft und Metallelementen. Ziel der Russen sei es, möglichst viele Zivilisten zu töten. Die Ukraine wirft Russland Terror vor und fordert, das Land zur Verantwortung zu ziehen./mau/DP/he