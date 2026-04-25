ROUNDUP 2: Tote und Verletzte in der Ukraine durch russischen Luftangriff

(Opferzahlen in Dnipro und Jekaterinburg aktualisiert)

KIEW (dpa-AFX) - Ein massiver russischer Luftangriff hat in ukrainischen Städten Tote und Verletzte gefordert und schwere Schäden verursacht. Neben Drohnen und ballistischen Raketen kamen nachts nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr auch Marschflugkörper zum Einsatz. In beinahe allen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst und die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Das ukrainische Außenministerium sprach am Morgen danach von mindestens fünf Toten und mehr als 30 Verletzten.

Aus Charkiw und Dnipro wurden schwere Explosionen gemeldet; auch die Hauptstadt Kiew und eine Reihe anderer Städte wurden angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von fünf Toten und mehr als 40 Verletzten allein in Dnipro. 23 Menschen seien im Krankenhaus, schrieb er in sozialen Medien. Zwei Personen würden noch vermisst. Moskaus Militär habe seit der Nacht mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Attacken zielten demnach auf gewöhnliche Wohnhäuser, die Energieversorgung und zivile Objekte. Selenskyj forderte, dass der Druck auf Russland nicht nachlassen dürfe. Der russische Angriffskrieg dürfe durch den Iran-Krieg nicht in den Hintergrund geraten.

Nach Darstellung der ukrainischen Luftwaffe hatten russische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 kurz nach Mitternacht Ortszeit aus großer Distanz über dem Kaspischen Meer Marschflugkörper abgefeuert. Mit deren Annäherung an die Ukraine starteten die russischen Militärs noch Drohnen und ballistische Raketen, um die ukrainische Flugabwehr mit diesem Waffenmix zu überlasten.

580 russische Drohnen abgefangen

In ihrer Bilanz am Morgen sprach die ukrainische Luftwaffe von 619 feindlichen Drohnen sowie 47 Raketen und Marschflugkörpern verschiedener Typen. 580 Drohnen seien abgefangen worden. Von den Marschflugkörpern Ch-101 und ballistischen Raketen Kalibr seien die meisten ausgeschaltet worden. Kein wirksames Mittel hat die Ukraine gegen Boden-Boden-Raketen vom Typ Iskander-M.

Russland führt seit mehr als vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das russische Militär hält knapp ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt, daneben versetzen immer neue Luftangriffe vor allem die ukrainische Bevölkerung in Schrecken.

Ukrainische Drohnenangriffe am Ural

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 127 angreifende ukrainische Drohnen abgefangen worden. Gemeldet wurden Angriffe auf die Wolga-Region, aber auch weit im Osten auf die Städte Perm und Jekaterinburg am Ural. In Jekaterinburg hätten neun Menschen medizinische Hilfe aufgesucht, teilte Gebietsgouverneur Denis Pasler mit. Eine Frau sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Menschen hätten keine traumatischen Verletzungen. Angaben zu angegriffenen Militärzielen oder Industrieanlagen gab es nicht./cha/DP/he