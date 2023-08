ROUNDUP 2: Trübe Stimmung im Außenhandel - Bremsspuren auf wichtigem China-Markt

(Neu: Ökonomen-Kommentare)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die lahmende Weltwirtschaft belastet Deutschlands Exportunternehmen. Trotz gestiegener Ausfuhren im ersten Halbjahr ist die Stimmung im deutschen Außenhandel "so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr", sagte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), am Donnerstag. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes stieg der Wert der Warenexporte "Made in Germany" in den ersten sechs Monaten zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent auf 791,5 Milliarden Euro. Wichtige Wachstumsmärkte wie China schwächelten allerdings zuletzt.

"Während sich Angebotsprobleme wie die Unterbrechungen in den Lieferketten zunehmend auflösen, schwindet die Nachfrage", erläuterte Jandura. Dem Ifo-Institut zufolge fielen die Erwartungen der deutschen Exportindustrie zuletzt auf minus sechs Punkte und damit auf den schlechteste Wert seit Mai 2020, "als die Coronapandemie die weltweite Konjunktur abwürgte", sagte Jandura. Gründe dafür sieht er "in der lahmenden weltwirtschaftlichen Entwicklung, den erschwerten Finanzierungsbedingungen durch die weiter steigenden Zinsen der Europäischen Zentralbank sowie einer nur langsam sinkenden Inflation."

Die Importe nach Deutschland sanken im ersten Halbjahr um 4,1 Prozent auf 696,4 Milliarden Euro.

Größte Absatzregion für "Made in Germany" ist die Europäische Union. Im Juni gingen Waren im Wert von 71,5 Milliarden Euro in die EU-Mitgliedstaaten und damit 1,3 Prozent mehr als im Mai. Bremsspuren zeigten sich hingegen auf den beiden größten Einzelmärkten.

Im Geschäft mit den USA gab es im Juni einen leichten Rückgang (0,2 Prozent). Die Exporte nach China sanken deutlicher um 5,9 Prozent. "Die wirtschaftliche Schwäche Chinas färbt also spürbar auf die deutsche Exportentwicklung ab", analysierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Lichtensteiner VP Bank. Die Volksrepublik leidet derzeit unter der schwachen globalen Nachfrage, einem kriselnden Immobilienmarkt sowie einem anhaltend schwachen Binnenkonsum.

Nach Einschätzung Gitzels bezieht die aktuelle Diskussion um den "kranken Mann Europas" das schwache weltwirtschaftliche Umfeld zu wenig ein, unter dem die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders leide. Aus Sicht von ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski "ist der Handel nicht mehr wie früher der starke, belastbare Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, sondern eher eine Bremse."

Im Gesamtjahr 2022 hatte der deutsche Außenhandel auch wegen teils deutlicher Preiserhöhungen ein Rekordergebnis erzielt. Diese trieben den Wert der Ausfuhren wie der Einfuhren nach oben. Genau beziffern lassen sich die Effekte nicht, da die Statistiker keine preisbereinigten Daten zum Außenhandel erheben./mar/DP/jsl