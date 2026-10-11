11.10.2026 18:16:38

ROUNDUP 2/Trump: Moskau und Kiew stoppen Angriffe auf Energieanlagen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat zum wiederholten Mal behauptet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe auf den Energiesektor der jeweils anderen Kriegspartei verzichten wollen. Die teilweise Waffenruhe gelte mit sofortiger Wirkung, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. "Beide Seiten haben dem zugestimmt. Bitte halten Sie sich daran!" Bestätigungen aus Russland und der Ukraine für die Übereinkunft lagen zunächst nicht vor.

Mit einer ähnlichen Äußerung war Trump bereits Mitte September vorgeprescht. Beide Seiten hatten ihre Angriffe danach allerdings fortgesetzt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dem Portal "Axios", die Trump zufolge vereinbarte Waffenruhe "ist mir neu. Aber wenn die Russen einem Energie-Waffenstillstand zustimmen, wird die Ukraine ebenfalls zustimmen."

Selenskyj teilte auf der Plattform X mit, er habe mit dem kanadischen Premier Mark Carney, dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb und Nato-Generalsekretär Mark Rutte über den Vorstoß Trumps gesprochen. "Die Ukraine unterstützt die Waffenruhe, es ist aber wichtig, dass auch Russland dies tut", schrieb er. "Wir warten jetzt auf die Details von der amerikanischen Seite."/jcf/DP/he

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