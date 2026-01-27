Hyundai Motor Aktie
WKN: 885647 / ISIN: KR7005380001
|
27.01.2026 07:48:38
ROUNDUP 2: Trump will Zölle für Südkorea auf 25 Prozent erhöhen
(neu: Reaktion des südkoreanischen Präsidentenamts)
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will die Zölle für den Import südkoreanischer Produkte, darunter Autos und Medikamente, von 15 auf 25 Prozent des Warenwerts erhöhen. Als Grund für die höhere Einfuhrgebühr nannte Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass die im vergangenen Jahr erzielte Handelsvereinbarung mit der Regierung in Seoul immer noch nicht vom südkoreanischen Parlament bestätigt worden sei.
Das südkoreanische Präsidentenamt teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit, man werde der US-Seite den Willen zur Umsetzung der Handelsvereinbarung übermitteln. Zudem plane Industrieminister Kim Jung Hwan, bald in die Vereinigten Staaten zu reisen, um die Angelegenheit mit US-Handelsminister Howard Lutnick zu besprechen. Die südkoreanische Regierung wurde nach eigenen Angaben nicht im Vorhinein von Washington über die angekündigte Zollerhöhung informiert.
Trump hatte ursprünglich mit Zöllen von 25 Prozent für Waren aus Südkorea gedroht, sich dann aber darauf eingelassen, dass im Juli und Oktober 2025 ein Satz von 15 Prozent festgezurrt wurde. Südkorea kündigte im Herbst auch an, über mehrere Jahre verteilt 350 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Aus dem Land werden unter anderem viele Autos der Marken Kia und Hyundai (Hyundai Motor) in die USA geliefert sowie Halbleiter und Elektronik./so/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hyundai Motor Co Ltd
|
27.01.26
|ROUNDUP 2: Trump will Zölle für Südkorea auf 25 Prozent erhöhen (dpa-AFX)
|
27.01.26
|WDH: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent (dpa-AFX)
|
27.01.26
|ROUNDUP: Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent (dpa-AFX)
|
27.01.26
|Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Hyundai-Aktie im Plus: Erweiterung von Europa-Testcenter in Rüsselsheim (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Koreanischer Autobauer Hyundai erleidet Gewinneinbruch wegen US-Zöllen (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Ausblick: Hyundai Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.09.25
|Südkoreas Präsident kritisiert Festnahmen in den USA scharf (dpa-AFX)