(Neu: Dinnerabend)

SHENZHEN (dpa-AFX) - Eine herzliche Umarmung, ein Handschlag, freundliche Worte: Vor dem historischen Dreiergipfel der Atommächte China, USA und Russland sind die Staatschefs zu einem Dinner in der südchinesischen Metropole Shenzhen zusammengekommen. Kremlchef Wladimir Putin ging auf US-Präsident Donald Trump zu, beide reichten sich die Hand und wechselten erste Worte miteinander, wie Fernsehbilder zeigten. Zuletzt sahen sich beide im Sommer 2025 bei einem Zweiergipfel in Alaska.

Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping empfing die beiden und zahlreiche weitere Regierungschefs beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Die Teilnehmer stellten sich zu einem sogenannten Familienfoto auf. Trump stand rechts von Xi, Putin links neben Xis Ehefrau Peng Liyuan.

Trump, Xi und Putin sehen sich an diesem Donnerstag zum ersten Dreiergipfel von Staatschefs der USA, Chinas und Russlands. Das Treffen wird mit Spannung erwartet. Dort will Trump über eine Reduzierung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet, es könnte aber der Auftakt zu vertieften Gesprächen sein.

Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte angesprochen werden. Die USA sind Vermittler in dem Konflikt. Trump versucht schon länger, auf Xi einzuwirken, damit auch er Putin zur Beendigung des Krieges drängt.

Umarmung am Flughafen

Xi und Trump betonen stets einen guten Draht zueinander. Das demonstrierten die Anführer der beiden größten Volkswirtschaften und Systemrivalen erneut am Flughafen der südchinesischen Millionenmetropole, als Trump aus der Air Force One stieg. Xi begrüßte Trump persönlich, beide umarmten sich sogar.

Auch mit Putin zeigte sich Xi vertraut. Bereits vor Trumps Ankunft hatten sich die beiden in Shenzhen zu Gesprächen getroffen und anschließend gemeinsam gegessen. "Wir sind sehr froh, hier unter Freunden zu sein", sagte Putin. Bilder russischer Staatsmedien zeigten die beiden nebeneinander an einem runden Tisch, auf dem gefüllte Sekt- und Weingläser standen.

Bereits zuvor hatten beide Staatschefs in ihren Reden vor Wirtschaftsvertretern auf dem jährlichen Apec-Gipfel für mehr internationale Zusammenarbeit geworben. Xi forderte mehr Freihandel. "Öffnung bringt Fortschritt, Abschottung führt unweigerlich zum Zurückfallen", sagte er.

China nutzt den diesjährigen Gipfel, um sich als wichtiger Partner für die Weltwirtschaft zu präsentieren. Xi hob beim abendlichen Bankett die Entwicklung des Austragungsortes Shenzhen von einem Fischerdorf zu einer Millionenmetropole als Beispiel für Innovation hervor.

Kreml: Intensive Arbeit am Abschlussdokument

Putin erwartet nach Kremlangaben noch ein separates Zweiertreffen mit Trump. Es gebe eine Vielzahl an Fragen zu besprechen, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow dem russischen Staatsfernsehen. Putin und Trump hätten mehrfach Gelegenheit in Shenzhen, sich zu sehen.

Gearbeitet werde auch an einem Abschlussdokument des Gipfels, sagte Uschakow. Es müssten Eckpunkte geklärt werden. "Es läuft bis jetzt eine intensive Arbeit", sagte er. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die Staatschefs von China, Russland und den USA zu einem Gipfel zusammenkommen. Russische Kommentatoren hatten von einem neuen G3-Format gesprochen.

Putin äußerte hohe Erwartungen an das Treffen mit Trump und Xi. Er gehe von einem "großen potenziellen Nutzen" der Gespräche aus. Ziel müsse es sein, die politischen, wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen der Staaten durch die Suche nach Kompromissen auszubalancieren. Zuvor ist am Donnerstag ein separates Gespräch zwischen Trump und Xi geplant./jpt/DP/mis